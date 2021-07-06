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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن دقيقتين مضت المرصد 3 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت فتيات من منطقة عسير، عن تحقيق حلمهن بتعلم ركوب الخيل وبعضهن أصبحن فارسات، وسط تمنياتهن بالمشاركة في البطولات المحلية.
وقالت إحدى الفتيات لقناة ” العربية ” : “كان حلم طفولة منذ كان عمري 10 سنوات، واحتفظت بها حتى أصبحت اعتمد على نفسي وتمكنت من تحقيقه بعد أن كان مجرد حلم بعيد عن الواقع.”
فيما طالبت الجهات المعنية بتقديم الدعم للفتيات قائلة : “نتمنى أن نشارك في البطولات المحلية ونحتاج إلى دعم مادي ودعم معنوي من الجهات المعنيه حتى لا يكون أمامنا أي عوائق.”
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تدريب فتيات عسير على ركوب الخيل وقفز الحواجز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.