تراند الفن: تدريب فتيات عسير على ركوب الخيل وقفز الحواجز

صحيفة المرصد : كشفت فتيات من منطقة عسير، عن تحقيق حلمهن بتعلم ركوب الخيل وبعضهن أصبحن فارسات، وسط تمنياتهن بالمشاركة في البطولات المحلية.

وقالت إحدى الفتيات لقناة ” العربية ” : “كان حلم طفولة منذ كان عمري 10 سنوات، واحتفظت بها حتى أصبحت اعتمد على نفسي وتمكنت من تحقيقه بعد أن كان مجرد حلم بعيد عن الواقع.”

فيما طالبت الجهات المعنية بتقديم الدعم للفتيات قائلة : “نتمنى أن نشارك في البطولات المحلية ونحتاج إلى دعم مادي ودعم معنوي من الجهات المعنيه حتى لا يكون أمامنا أي عوائق.”



