تراند الفن: «الإخبارية»: تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً بعد أسبوعين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏28 دقيقة مضت تواصل 11 زيارة

كشفت قناة الإخبارية، أنه سوف يتم جدولة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً بعد أسبوعين من الآن.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس الاثنين، عن إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (40) سنة “هجري” وأكثر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

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