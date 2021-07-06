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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 4 دقائق مضت المرصد 5 زيارة
صحيفة المرصد: قضت محكمة الجنايات في الكويت، بالإعدام شنقا لـ «ف.ص» المتهم بخطف وقتل ««فرح أكبر».
وبحسب صحف كويتية، يأتي هذا الحكم بعدما ثبت للمحكمة اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليها عمدا بعد تتبعه وترصده لها عبر جهاز تتبع وضَعَه في مركبتها.
وتعود الواقعة إلى العشرين من شهر أبريل الماضي، حيث اتهم المواطن باعتراض مركبة المجني عليها ومركبة شقيقتها في ضاحية صباح السالم، ثم خطفها وابنتها وابنة شقيقتها بمركبتها وطعنها في الطريق طعنة أفضت لوفاتها.
وجاء هذا الحكم بعد أربع جلسات محاكمة طوال الشهرين الماضيين حوكم فيها المتهم بسبع تهم تتعلق بالخطف والقتل وارتكاب حادث مرروي، حيث أسندت النيابة العامة إليه أنه في 20 أبريل 2021 بدائرة مخفر شرطة صباح السالم بدولة الكويت.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكويت.. الإعدام شنقا للمتهم بقتل “فرح” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.