تراند الفن: سيدات أعمال مصريات بالخارج يتبرعن لمبادرة “حياة كريمة”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 11:09 صباحاً - التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدكتورة جيهان جادو عضو المجلس المحلي لمدينة “فرساي” الفرنسية، وإحدى عضوات “مصرية بـ 100 رجل”، حيث قامت بالتبرع للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف تطوير وتنمية قرى الريف المصري.

جاء ذلك في إطار مبادرة “مصرية بـ 100 رجل”؛ لدعم مشاركة السيدات المصريات بالخارج في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة، والاستفادة من خبراتهن وتجاربهن بالخارج.

ومن جانبها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم مشاركة الدكتورة جيهان جادو في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتة إلى أن المصريين بالخارج دائما ما يسارعوا بإبداء رغباتهم في المشاركة بكل المبادرات الرئاسية وخاصة المتعلقة بتنمية الدولة، لافتة إلى أن مبادرة “حياة كريمة” والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مست قلوب المقيمين في الخارج، ودائما ما يكونون سعداء بمشاركتهم للدولة المصرية في تلك الجهود لتنمية القرى والمحافظات.

وقالت وزيرة الهجرة، إن الدكتورة جيهان جادو هي ثالث ممن قُمن بالتبرع للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، عقب تبرع كاترين صوفيانو -سيدة الأعمال المصرية اليونانية، وتبرعت جرمين الحمصاني المصرية المقيمة بدولة الإمارات، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تسعى لمشاركة مختلف فئات المصريين بالخارج ضمن مبادرة حياة كريمة، لما قد يمثلوه من دور فاعل وداعم في سبيل تنفيذ أهداف المبادرة، وعلى رأسها الارتقاء بحياة المواطن المصري البسيط في قرى مصر الأكثر احتياجا.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان جادو، أنها والمصريين بالخارج يكنون كل الحب والولاء والانتماء لوطنهم الأم مصر، لافتة إلى أن مشاركتها في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” جاءت إيمانًا منها بما يجري من تنمية على أرض مصر، وجهود القيادة السياسية في تحسين جودة حياة المصريين وبناء الإنسان المصري، وأن القدوة لهم هو الجهد الذي يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض وتنمية الدولة، مقدمة الشكر إلى وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على تشجيعهم وإعطائهم الفرصة للمشاركة في مثل هذه المبادرات الوطنية، حيث أن مبادرة “حياة كريمة”، ذلك المشروع القومي الكبير لابد أن يشارك كافة المصريين به.

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