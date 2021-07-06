شوف عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda وخصم 70% من عروض بنده الصفحة الرئيسية بموقع بندة

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عمر شويل - جدة نتحدث مع حضراتكم اليوم عن هايبر بنده ماركت Hyper Panda market في المملكة العربية السعودية، والذي يعد من أهم، وأكبر محلات البيع بالتجزئة في الوطن العربي كله، وخاصة في دول الخليج العربي، ومدنها، حيث تم افتتاح أول فروعه بالمملكة العربية السعودية، ثم بعد ذلك زاد انتشاره ليغطى الآن معظم دول الخليج العربي، وقد حاز على كل هذه الشهرة من جودة المنجات التي يقدمها، وكذلك تعد عروض بنده الأسبوعية هي أفضل العروض المقدمة مقارنة بأسعار السوق المحيط، لذلك يهافت على موقع ثقفني العديد من الزوار بشكل يومي لإمدادهم بكل جديد عن بنده عروض السعودية.

عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده

يقدم هايبر بنده Panda العديد من التخفيضات في أسعار سلع غذائية أساسية في كل مطبخ، ومنها: عرض مميز منه على زيت دوار الشمس من ماركة نور Noor كما يقدم خصم مميز على سعر كانولا نور، وكذلك على زيت الزيتون البكر الممتاز درجة أولى من ماركة ساسو، وعلى عبوات ماركة الوزير من زيت زيتون مميز المذاق والجودة، وعلى عبوة النصف كيلو من زيت زيتون ماركة رحمة Rahma، وكذلك يقدم خصم مميز على عبوات زيت الزيتون البكر من ماركة الراقي.

عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع

تابعوا معنا عملاء بنده الكرام في كل مكان باقي خصومات هايبر بنده لهذا الأسبوع، ومنها: خصم مميز مقدم من بندة على زيت الزيتون البكر المعصور عالبارد من ماركة السوسن، كما يتوفر خصم مميز على عبوة الـ 3 كيلو من زيت دوار الشمس من ماركة نور، وأيضاً على زيت حياه النباتي للطبخ، والقلي، وعلى زيت الطبخ من صني Sunny.

بنده عروض السعودية

يوفر هايبر بنده العديد من العروض الأخرى على معظم منتجاته المميزة المهمة بشكل يومي لكل أفراد الأسرة، ومن ضمنها: عرض مميز على الشعرية سريعة التحضير من ماركة اندومي Indomie بنكهاتها، وأحجامها المختلفة، كما يتوفر خصم مميز على عبوة الخمس أكياس من أندومي بسعر مميز جداً، كما توفر بنده العديد من عروض بنده في صفحة واحدة عبر موقع ثقفني.