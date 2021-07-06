تراند الفن: بشرى سارة لذوي الأسرى بشأن مزايا جديدة في التوظيف والجامعات والنقل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏43 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد :وافق مجلس الوزراء على شمول ذوي الأسرى، سواء عسكريين أو مدنيين، بالمزايا الممنوحة لذوي الشهداء ومن في حكمهم فيما يتعلق بالتعيين والتثبيت والقبول في الجامعات والكليات وتسهيلات النقل. ونص القرار المجلس على تعدیل قراره السابق رقم 126 بتاريخ 26/ 4 / 1433 المتعلق بـ«ضوابط تعيين وتثبيت ذوي الشهداء ومن في حكمهم وقبولهم في الجامعات والكليات وتسهيل أمور النقل لهم»، وذلك بإضافة حالة رابعة إلى الحالات الواردة في الفقرة «1» من البند أولا منه بالنص الآتي: «كل من أسر من العسكريين في أثناء المعركة، وأمضى في الأسر مدة تزيد على 6 أشهر، ويدخل في ذلك المدنیون الذين يؤسرون في أثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية أو حفظ الأمن».

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