تراند الفن: محامٍ سعودي يكشف عن العقوبة التي تنتظر سائق شاحنة “محايل عسير” التي سحقت عددا من المركبات

صحيفة المرصد : كشف محامٍ عن العقوبة التي تنتظر سائق الشاحنة التي سحقت عدداً من المركبات كانت متوقفة أمام إشارة مرور بمحافظة محايل عسير بعدما فقد السيطرة عليها.

وقال المحامي بدر بن فرحان الروقي وفقاً لـ”عكاظ” أنه في الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية؛ كل من ارتكب حادثا مرورياً متعديا أو مفرطاً -والإفراط هنا يكون بعد التحقق منه من قبل المرور قبل إحالته إلي النيابة العامة لاتخاذ الاجراء النظامي به- في حال ثبات التفريط، وحدثت حالة وفاة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع أن شركة التأمين تتحمل الدية والأضرار الناتجة عن الحادث، حسب قيمة بوليصة التأمين المنصوص عليها في العقد.

يذكر أن عطل في مكابح شاحنة ضخمة مسرعة محملة بالبراميل، أمس، تسبب في حادث مروري مروع، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين، بعدما فقد قائد شاحنة السيطرة عليها، واصطدم بعدد من المركبات كانت متوقفة أمام إشارة الضرس الضوئية بمحافظة محايل عسير؛ ما أدى لارتطامها العنيف بالمركبات، ثم انقلبت وتناثرت البراميل التي تحملها على الطريق.