فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: أثار إغلاق مطعم شهير في مصر موجة من الجدل الواسع عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث أن المطعم هو “الأسطورة” المخصص لبيع نوع من اللحوم مشهور باسم السمين، ولقب “مسمط”. وتفصيلا، أغلقت الأجهزة الأمنية المصرية المطعم وضبطت مالكه، فيما تداول مغردون قصة المحل تحت شعار “نهاية الجملي هو أملي”، في إشارة إلى جملة شهيرة كان يرددها مالك المطعم. وتجمهر الزبائن أمام المطعم بعد ساعات قليلة من نشر قصة مالكه، حيث نشرت فيديوهات لصاحب المطعم وهو يقوم بطهو ما وصفه بلحوم الجمال وبيعها بأسعار زهيدة جدا، وسط مطالبات بإغلاق المطعم والقبض على صاحبه لمخالفته الاشتراطات الصحية. وقال مصدر أمني إن الأجهزة المختصة تابعت شبكات التواصل الاجتماعي ورصدت قيام صاحب المحل يقوم بعرض طريقة بيع “فواكة” اللحوم دون اتباع أي اشتراطات صحية وعدم الاهتمام بالأدوات المستخدمة ولا نظافة ملابسه، بحسب موقع “سكاي نيوز عربية”. وأشار المصدر إلى أن المواطنون تداولوا الفيديوهات وطالبوا المسؤولين بالتدخل لفحص الاشتراطات الصحية، موضحا أن صاحب المحل يدعى إبراهيم محمد طوخي وتبين أنه لا يحمل أي اشتراطات صحية أو تراخيص لإدارة المكان، فتم رفع الإشغالات من أمام المحل وتحرير محضر إشغال طريق ومحضر آخر لعدم حمل المتهم شهادة صحية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر: إغلاق مطعم شهير بالقاهرة متخصص في تجهيز لحوم الجمال والقبض على صاحبه يثير الجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.