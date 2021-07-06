تراند الفن: تصل إلى 50 %.. معهد التخطيط القومي يقدم هدايا وخصومات في معرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يشارك معهد التخطيط القومي؛ في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو والذي يستمر حتى 15 يوليو المقبل؛ من خلال موقعه في قاعة العرض الرئيسية رقم (3)، جناح (B 46) بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأعلن المعهد عن القائمة المشاركة من أهم وأحدث الإصدارات العلمية والبحثية وإتاحة الاطلاع على بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد، وللوصل إليه من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

كما أعلن المعهد عن تقديم خصم 25% على جميع الإصدارات لجميع الزائرين، وخصم خاص 50 % على جميع الإصدارات لجميع الباحثين في مراحل الدراسات العليا؛ بجانب منح هدايا قيمة لجميع الزوار.

وأتاح المعهد للراغبين في حجز نسخة من إصدارات المعهد بالضغط على الرابط هنــــــا ، وملء البيانات المطلوبة وتحديد يوم استلام النسخة.

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