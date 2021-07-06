فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشف المهندس المعماري كمال عناني، على أن هدف كود البناء السعودي هي ضمان السلامة العامة ومتانة واستقرار وثبات المباني السكني. وأوضح عناني عبر قناة ” الإخبارية ” أن من أهم أهداف رؤية 2030 هي جودة حياة المواطن التي تبدأ بالسكن الذي يعيش فيه، حيث يفرض كود البناء إلزامي على شركات المقاولات وراغبي البناء. وبالنسبة للبعد التعاقدي، أكد أن ذلك يبدأ من من المقاول والمالك والاستشاري والمشرف بالطريقة التي نظمها كود البناء السعودي ليعرف كل شخص واجباته وحقوقه وما له وما عليه. وبين أن كود البناء لا يرفع من سعر البناء بسبب أن المباني في السابق كانت تخضع لكود البناء بطبيعتها وكان موجود سابقًا ولكن الآن أصبح إلزامي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: مختص يكشف الهدف من كود البناء السعودي.. وهل يرفع سعر البناء على المواطنين؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.