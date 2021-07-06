تراند الفن: وزيرة التخطيط تشهد تأسيس “منصة لايتهاوس” للاستثمارات التعليمية برأسمال 1.75 مليار جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، مراسم توقيع تأسيس “منصة لايتهاوس” للاستثمارات التعليمية، والتي يُؤسسها “صندوق مصر السيادي، بنك مصر، القابضة للتأمين، وبنك قناة السويس” برأسمال مُستهدف 1.75 مليار جنيه.

وأضافت وزيرة التخطيط أن التحالف سيقوم إلى جانب مُستثمرين آخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه.

وتمتلك منصة “لايتهاوس” فرصًا واعدة للنمو وتتوائم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مُؤثرة في قطاعات مثل التعليم.

كما تتلاقى مع استراتيجية التحالف في الاستثمار بمجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة، والتوسع في المحافظات، واستغلال أصول الدولة عبر منصة “لايتهاوس” التعليمية، من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.

وحسب اتفاق الشراكة الجديدة، ستتم إدارة “منصة لايتهاوس” تحت إشراف المهندس حسام القباني – المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان، بالإضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات وشركة مصر كابيتال.

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