تراند الفن: رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظتى الأقصر وأسوان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات، اليوم الثلاثاء، في محافظتي الأقصر وأسوان.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، قد تابع أمس، أعمال تنفيذ محور ترسا بمحافظة الجيزة، رفقة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وذلك عقب جولته صباحية بالمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من محافظ الجيزة، حول الموقف التنفيذي لإنشاء محور ترسا، مشيرًا إلى أن محور ترسا هو محور موازٍ لشارعي الهرم وفيصل، يُساعد على تخفيف الازدحام المروري في محافظة الجيزة بشكل عام، وكذا يخفف الازدحام المروري من وإلى المتحف المصري الكبير وكذا في شارع الهرم، خاصة مع الأعمال الجارية هناك لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق.

ويتمتع الكوبري بطبيعة خاصة، لاسيما أنه يمر بشارع المريوطية سطحيًا ومحور المريوطية الدائري وشارع اللبيني، ووصل ارتفاعه إلى 27 مترًا فوق الأرض الطبيعية.

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