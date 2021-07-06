تراند الفن: طبيبة تكشف عن أفضل وقت لتناول الطعام لخفض نسبة السكر في الدم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : قد يبدأ تطور مرض السكري النوع 2 بعدم قدرة البنكرياس على إنتاج إمدادات كافية من الأنسولين، لكن العمليات الخارجية يمكن أن تساعد أو تعيق ذلك.

وتشير الأبحاث التقدمية المنشورة في مجلة The Endocrine Society، إلى أن الوقت الذي تأكل فيه يمكن أن يكون له تأثير على مستويات السكر في الدم.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة مريم علي: “وجدنا أن الأشخاص الذين بدأوا تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يعانون من انخفاض في مستويات السكر في الدم ومقاومة أقل للأنسولين”.

وقالت مريم علي أولئك الذين تناولوا الطعام قبل الساعة 8:30 صباحا لديهم مقاومة أقل للأنسولين، بغض النظر عن عدد الساعات التي تناولوها طوال اليوم. وفقاً لموقع “روسيا اليوم”

وقالت علي: “تشير هذه النتائج إلى أن التوقيت مرتبط بقوة أكبر بإجراءات التمثيل الغذائي من المدة، ويدعم استراتيجيات الأكل المبكر”.

وإذا كنت قادرا على خفض نسبة السكر في الدم – وهو ما يمكن القيام به أيضا من خلال ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي صحي – فيمكنك المساعدة في درء المرض.