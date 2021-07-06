تراند الفن: توقعات طقس اليوم.. سماء غائمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، عسير، جيزان ، الباحة ،مكة المكرمة ) ونشاط لرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني ‏ اليوم الثلاثاء 1442/11/26هـ طقساً حاراً نهارا ومعتدل أخر الليل، وأن الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة.

كما توقع أمطار على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان وعلى أجزاء من، ورياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية ورياح متوسطة بين الرياض والشرقية.

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