تراند الفن: أيمن عبد العزيز: ساسي يمكن تعويضه وعلى إدارة الزمالك حسم موقفه بشكل نهائي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 صباحاً - طالب أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، بتحديد موقف فرجاني ساسي نجم وسط الفريق الأبيض، مع النادي على خلفية أزمته الأخيرة.

وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية، إنه على نادي الزمالك تحديد موقف فرجاني ساسي مع الفريق، خاصة وأنه يغيب عن التواجد في التدريبات منذ فترة طويلة.

واستكمل: “كل الاحترام لفرجاني ساسي، ولكن الطريقة التي إنه ي علاقته مع الزمالك بها سيئة جدًا، كما أنها خسرته كثيرًا، جماهير الزمالك لا تنسي من وقف معها أو ضدها”.

وتابع: ” من غير المعقول أن يتحول كل هذا الحب، الذي كان يظهره ساسي لجمهور الزمالك وللنادي، وعندما تسأله أنت منين يكون الرد من ميت عقبه، ثم يتحول ذلك للنقيض”.

وأردف: “أطالب إدارة نادي الزمالك بتحديد مهلة لساسي، من أجل حسم موقفه الأخير مع النادي، إما أن تستكمل مشوارك أو ترحل”.

وتابع حديثه قائلًا: “أرفض مقولة لاعب ليس له بديل، حتي في حالة فرجاني ساسي مع الزمالك، خاصة وأن النادي يمتلك بدائل للتونسي مثل أحمد سيد زيزو وإمام عاشور”.

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