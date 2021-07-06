تراند الفن: حملات “الداخلية” تنفّذ 95 ألف حكم قضائي متنوع خلال 48 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية طوال الوقت.

وقد تمكنت في مجال فى تنفيذ الأحكام من ضبط 95783 حكما قضائيا متنوعا، وضبطت فى مجال ضبط قضايا المخدرات 235 قضية مخدرات.

وضبطت في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء 74 قطعة سلاح ناري، بحوزة 70 متهما، وضبطت عددا من المتهمين والمراقبين الهاربين وضبط 40 متهما، وضبطت فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة33متهما، وضبطت فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة 604 دراجة نارية مخالفة.

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