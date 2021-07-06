تراند الفن: “خبير روسي” يكشف الطريقة الوحيدة لوقف انتشار وباء كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏29 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: كشف خبير روسي مختص بالأمراض المعدية، اليوم الاثنين، الطريقة الوحيدة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا والسلالات المتحورة.

قال رئيس مختبر التكنولوجيات البيولوجية النانوية والمكروبيولوجيا وعلم الفيروسات في جامعة مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، سيرغي نيتيسوف، إن التطعيم ضد فيروس كورونا، هو الطريقة الوحيدة للحد من انتشار الوباء، مشيرا إلى أن التطعيم يعتبر أكثر أمانا من “الإصابة بالمرض” كما يعتقد البعض.

وأوضح نيتيسوف: “يقوم الناس بمقارنات غريبة، حيث يقارنون نسبة 4٪ من الوفيات بفيروس كورونا، بالآثار الجانبية التي تظهر بعد التطعيم والتي تكون في الغالب ارتفاع درجة الحرارة لمدة يوم أو يومين. هذه المقارنات خاطئة جدا”.

وأضاف قائلا: “اللقاحات هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف الوباء الآن. بادئ ذي بدء، من الضروري تطعيم أولئك الذين لم يصابوا بفيروس كورونا”.

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