تراند الفن: الأزهر يناقش الإلحاد بمعرض القاهرة للكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 صباحاً - عقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد، حلقة نقاشية حول الإلحاد، وذلك بحضور الدكتور عمرو شريف، المفكر والباحث في الإلحاد، والدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي ومدير عام شئون هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور سامي حجاج، عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى، وتقديم الأستاذ الحسن البخاري، صانع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وترجمتها إلى لغة الإشارة الأستاذة سعاد الجوهري.

وذلك بغرض الرد على شبهات أسباب الإلحاد، وطريقة مواجهته والحد من خطر انتشاره، وانعقدت الندوة ضمن الفاعليات الخاصة بمعرض الكتاب، وبُثت عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض الكتاب، وجائت الندوة من منطلق دور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي، وإرشاد الشباب إلى الطرق الصحيحة، وإيضاح ما أُشكل عليهم من أفكار ومفاهيم متشددة أو متساهلة في الدين.

ويذكر أن معرض الكتاب هذا العام المنعقد في أرض المعارض بالتجمع الخامس في دورة استثنائية، يضم 756 جناحًا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 1218 ناشرًا، وتُقام بمُشاركة 25 دولة من مُختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية: السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتيريا، الصومال، 12 دولة أسيوية هي: العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، وكوريا، و5 دول أوربية هي: صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا، وتشهد لأول مرة منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زُوار المعرض، مثل: إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستُجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، وللحصول على تذكرة الزيارة يمكنك الدخول على الرابط التالي: www.cairobookfair.gebo.gov.eg.

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