تراند الفن: روسيا تعلن إنشاء محطة رصد فضائية بدولة جنوب أفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أعلنت دولة روسيا انها ستضع محطة رصد فضائية في أراضي جمهورية جنوب أفريقيا بموجب الاتفاقية التي وقعتها إحدى الشركات الروسية التابعة لوكالة الفضاء الروسية ووكالة الفضاء الجنوب أفريقية.

وقالت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” في بيان لها إن المحطة مخصصة لاكتشاف التقنيات و”القاذورات” الفضائية في مدارات منخفضة ومتوسطة وعالية حول الأرض.

وتتلخص وظيفة المرصد المزمع إقامته في أراضي جمهورية جنوب أفريقيا في الكشف عما يسبح في الفضاء من تقنيات و”قاذورات” على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية.

ويتبع المرصد المقرر إنشاؤه في أراضي دولة جنوب أفريقيا لشبكة الكشف عن تطورات خطيرة في الفضاء القريب من الأرض، ويجب أن تحتوي هذه الشبكة الروسية على أربعة مراصد، وقد تم وضع أولها في أراضي البرازيل.

وتستطيع المحطة اكتشاف ما يسبح في الفضاء حول الأرض على ارتفاع يتراوح بين 120 ألف كيلومر و40 ألف كيلومتر.

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