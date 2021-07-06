تراند الفن: وزيرة الهجرة: المصريون العالقون في الإمارات كدولة ترانزيت عددهم لم يتخطى 1000 شخص

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏47 ثانية مضت آخر الأخبار 2 زيارة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن مصر تحترم سيادة الدول الأخرى، وأن عدد المصريين العالقين في الإمارات حاليًا كدولة ترانزيت لم يزد عن 1000 مصري، مُشيرة إلى أن الأرقام المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بأنهم أكثر من ذلك فهي أرقام غير صحيحة.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال مكالمة هاتفية في برنامج “الحكاية”، أن الامر الخاص بالمصريين العالقين في دولة الإمارات حاليًا مختلف عما سبق، حيث أن المملكة العربية السعودية لم تحدد موعد استئناف الطيران، وفي ضوء ذلك ستوفر وزارة الهجرة استمارة لجميع المصريين العالقين غدًا بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، يسجل من خلالها المصري بياناته واسم شركة السياحة التي حجز من خلالها، وبالتالي سيتم التعاون مع تلك الشركات لتغيير الخط بدلًا من الإمارات للمملكة لصبح من الإمارات إلى القاهرة.

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