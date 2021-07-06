تراند الفن: تعرف على أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2021

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 صباحاً - استقرت أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوحت أسعار الحديد بين 14.300 ألف 14.600 ألف جنيه.

وسجل سعر حديد عز 14600 ألف جنيه، بينما بلغ سعر حديد بشاي والمصريين 14500 جنيه .

وبلغ سعر حديد العتال 14450 جنيه، فيما سجل سعر حديد عطية والمراكبي 14300 جنيه.

وارتفعت أسعار حديد التسليح 3 مرات متتالية خلال شهر مايو الماضي وبلغ متوسط قيمة الزيادة ألف جنيه للطن الواحد مقارنة بشهر أبريل.

ويتراوح سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع ما بين 14050 جنيهًا و14600 جنيه للطن.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية فإن سوق صناعة الحديد المصري يعمل فيه حوالي 32 شركة أبرزهم وأكبرهم مجموعة حديد عز وبشاي والسويس للصلب والجارحي وحديد المصريين والمراكبي.

وسجل إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت

ويعاني قطاع الحديد في مصر من عدة مشكلات على رأسها ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز التي تعتبر الأعلى بين دول المنطقة.

وانتقد تجار الحديد زيادة الأسعار في الوقت الحالي خاصة أن السوق يعاني من تراجع معدلات البيع ولم يكن هناك حاجة إلى زيادة الاسعار في ظل التباطؤ الحالي في الطلب على الحديد. واكدوا على ركود المبيعات نتيجة الزيادة في الاسعار بداية من مايو بصورة ملحوظة ووجه التجار انتقادات حادة لمصنعي الحديد نتيجة استمرار زيادة الاسعار في الوقت الحالي رغم تراجع الاسعار العالمية والتي كانت الدافع الاساسي لزيادة الاسعار محليا كما حدث الشهر الماضي.

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