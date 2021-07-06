تراند الفن: نيمار: أتمنى أن يكون خصمنا في النهائي هو الأرجنتين لأن لدي أصدقاء هناك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تحدث نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل عن تأهل منتخب بلاده إلى الدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا عقب مباراة اليوم الثلاثاء ضد بيرو.

وتمكن منتخب البرازيل من الفوز على نظيره بيرو بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وقال نيمار في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: “لايجب أن يكون مثل هذا العنف ”تدخلات البيرو” متواجدًا في مثل هذه المباراة، وهذا الأمر لم يكن جيدا اليوم”.

وتابع: “باكيتا لاعبا كبيرا جدًا ويتطور كثيرًا في كل مباراة يلعبها، هو يقدم أداء مميزا مع المنتخب، وكذلك قدّم موسما مميزا مع ناديه، أنا سعيد جدًا بما يقدمه وأتمنى أن يكون مثل هؤلاء اللاعبين متواجدين في المنتخب دومًا”.

واختتم نيمار تصريحاته متحدثا عن الخصم الذي يتمناه في النهائي قائلا: “أتمنى أن يكون خصمنا في النهائي، هو الأرجنتين لأن لدي أصدقاء هناك”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.