تراند الفن: أفضل 3 تمارين يوجا لتخفيف حدة آلام الغدة الدرقية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 صباحاً -

يعاني الكثير من الناس من آلام الغدة الدرقية، حيث تسبب لهم مشاكل عديدة في حياتهم، وفيما يلي أفضل 3 تمارين يوجا لتخفيف آلام الغدة الدرقية وتحسين الدورة الدموية بالجسم.

وضع الجسر هو وضع يوجا فعال للغدة الدرقية، خاصةً مع قصور الغدة الدرقية، حيث يحسن الدورة الدموية في الغدة الدرقية.

الطريقة:

هذا الموقف مفيد في حالة قصور الغدة الدرقية، حيث يساعد في زيادة تدفق الدم إلى الغدة الدرقية وتنظيم وظيفة الغدة الدرقية.

الطريقة:

تساعد وضعية العجلة في منحك الطاقة، حيث يحفز تدفق الطاقة إلى منطقة الغدة الدرقية وتتمدد رقبتك وتنفتح.

الطريقة:

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