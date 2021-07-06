تراند الفن: تعرف على تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة “مون شيري”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تطلق النجمة سميرة سعيد أغنية جديدة بعنوان “مون شيري” في منتصف يوليو الجاري، ضمن أغنيات ألبومها الجديد “سميرة 2021”.

وتغني سميرة سعيد في أغنيتها الجديدة “مون شيري” باللغتين العربية والفرنسية، وتحمل طابع وأجواء السبعينيات من القرن الماضي، وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب اما الميكس والماستر لخالد عز، وإخراج نضال هاني.

وتعد أغنية “مون شيري” أحد 3 أغاني تستعد المطربة لاطلاقها خلال الفترة المقبلة،

بعد تعاقدها من خلال شركتهاSS Production للديفا سميرة سعيد مع شركة RP MUSIC لصاحبها محمد رشيدي.

وتعاونت “الديفا” في هذه الأعمال مع عدد من أشهر صناع الأغنيه من الملحنين بلال سرور ومحمد حمزة، ومن الشعراء محمد القياتي وشادي نور ومن الموزعين هاني يعقوب وهاني ربيع.

ومن ناحية آخرى تحدثت المطربة سميرة سعيد عن أغنية “الساعة اتنين بالليل” التي طرحتها مؤخرًا، ونجاحها جماهريًا قائلة: “كل الموضوع أني أحب الغناء جدًّا وأستمتع به، وأشعر أن الغناء مغامرة”.

وكشفت سميرة سعيد في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أن الهاجس الأساسي لها دائمًا أن تقدم شيئًا مختلفًا، وعندما تجد أغنية حلوة تفرح بها جدًّا.

وأضافت المطربة: “لما سمعت أغنية الساعة اتنين بالليل شعرت أنها لا تتكلم عن حكايات الحب لكن قصتها تعبر عن واحدة زهقانة، مثل الوحدة التي شعرنا بها في ظل جائحة كوورنا، والأغنية ليس لها علاقة بالحب، فهي امرأة بحثت عن شخص تكلمه أو تخرج معه، ثم وجدت أنها تكلم نفسها في حالة الزهق.. وبعدين لقيت الميزة إنها تكلم نفسها في حالة الزهق”.

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