تراند الفن: نيمار أفضل لاعب في مباراة البرازيل وبيرو بنصف نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 صباحاً - فاز نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد بيرو في بطولة كوبا أمريكا.

وتمكن منتخب البرازيل من الفوز على نظيره بيرو بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وصنع نيمار هدف البرازيل الوحيد في مرمى بيرو والذي سجله لوكاس باكيتا في الدقيقة 35 من زمن المباراة، بخلاف تقديمه لأداء جيد طوال اللقاء.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب البرازيل بشكل رسمي للدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا وينتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وكولومبيا غدا الأربعاء.

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