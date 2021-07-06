تراند الفن: “التضامن”: فرق محلية ترصد إنجازات “حياة كريمة” وتبلغ عن أي تحديات تعوق العمل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مؤسسة “حياة كريمة” تعد شريكًا أساسيًا لوزارة التضامن الاجتماعي، مثنية على ضم المؤسسة لشباب معني بالقضايا القومية، علاوة على قدرته العالية على التواصل المجتمعي في كافة القري التي تنفذ فيها المبادرة، وأيضًا تميز المبادرة في الانتشار الإعلامي الناجح.

ووضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”، أن التعاون سيشمل تكوين فرق محلية يتلخص دورها في رصد الإنجازات والابلاغ عن أي تحديات تعوق العمل، وقياس رد الرأي العام حول نتائج المبادرة وتعبئة روح التطوع لتكثيف المراقبة المجتمعية للحفاظ على المكتسبات التي تم الاستثمار فيها، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لزيادة قاعدة بيانات الأسر من 9.3 مليون إلى 15 مليون أسرة.

كما أكدت القباج، أن الوزارة معنية بالأساس بتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، وتسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها في كافة أنحاء الجمهورية بتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والأسرة، وصولًا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر الحياة الكريمة للأسرة والفرد علي أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.

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