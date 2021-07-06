تراند الفن: خبر سار.. دواء جديد يقضي على الأورام الليفية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏15 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: طور علماء من جامعتي البوليتكنك (UPM) وكمبلوتنسي (UCM) في مدريد كبسولات نانوية بوليمرية لعلاج الأورام الليفية.

وحسب “سكاي نيوز” أوضح العلماء أن الكبسولات قابلة للتحلل وقادرة على إطلاق الإنزيمات مثل الكولاجيناز إلى مناطق عميقة من أنسجة الورم.

ووفقا للدراسة التي أعدها العلماء ونشرت مؤخرًا في دورية “اكتا بيوماتيراليا”، فقد تم التوصل إلى مجموعة واسعة من التطبيقات الطبية النانوية الممكنة، قادرة على إيصال أدوية العلاج الكيميائي للأورام بشكل فعال.

وبشرت تقنية النانو بتوقعات هائلة في مجال علم الأورام من خلال تطوير جسيمات نانوية ذكية قادرة على إيصال أدوية العلاج الكيميائي للأورام بطريقة انتقائية تمامًا وبدون آثار جانبية.

وتم تصميم هذه الجسيمات النانوية لتكون قادرة على التعرف على الخلايا الخبيثة وإطلاق الأدوية المنقولة داخلها فقط.

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