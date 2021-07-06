تراند الفن: ضبط المتهمين بنشر صور فاضحة عبر “تويتر”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 صباحاً - كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الإلكترونية، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، متضمنًا عدة صور لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة، صحبة عدد من السيدات “مخفى وجوههن”، وتداولت تلك الصور بنطاق محدود بأوساط الأهالي بمحل سكنه

بالفحص تبين تعدد علاقات الشخص المشار إليه، بالعديد من السيدات، واعتياده على تصوير مقاطع فيديو، حال ممارسته للأعمال المنافية للآداب، وقيام 4 أشخاص، بالاستيلاء على تلك الفيديوهات، ومساومة المذكور للحصول منه على مبالغ مالية، نظير عدم افتضاح أمر.

ورفض المذكور الامتثال لهم، فقاموا فى أعقاب ذلك، بإنشاء الحساب المشار إليه، ونشر بعض من مقاطع الفيديو المشار إليها، فى محاولة للضغط عليه للاستجابة لمطالبهم، وأمكن ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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