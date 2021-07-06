تراند الفن: يخفض الكوليسترول ويحمي العظام.. فوائد فاكهة التين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 صباحاً - يعتبر التين من أفضل الفواكه التي يفضلها الكثيرون، فيمكن تناوله طازجًا أو مجففًا، بالإضافة إلي احتوائه على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها جسم الانسان، فهو يستخدم في علاج مختلف الأمراض، نظرًا لامتلاكه مجموعة من الفيتامينات الهامة للجسم، أبرزها فيتامين ب، وهو يساهم في صنع كرات الدم الحمراء وخفض الكوليسترول الضار في الدم.

التين مصدر غني بالعناصر الغذائية:

يحتوي التين إلى فيتامين ب 6 والكالسيوم والبوتاسيوم، وغيرهم من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الانسان، كما أن تناوله يعطي طاقة كبيرة للجسم.

يخلصك من الوزن الزائد:

تعد فاكهة التين مصدر غني بالالياف الطبيعية، لذا يساعد على الشبع والشعور بامتلاء المعدة، وعدم الرغبة في تناول المزيد من الطعام، كذلك يمنع تحول الجلوكوز في الدم إلى دهون.

يمنع الإمساك:

مثلما ذكرنا أعلاه أن التين سواء كان مجففًا أو طازجًا يحتوي على الكثير من الألياف الطبيعية، لذا يساهم في تعزيز حركة الأمعاء وعلاج الامساك.

خفض الكوليسترول:

يحتوي التين إلى البال البكتين، وهب التي تساعد على انقاص الوزن، وبالتالي تقليل الدهون والكوليسترول الضار في الدم.

يحمي العظام:

‏تمتلك فاكهة التين عنصر الكالسيوم و كميات كبيرة من البوتاسيوم و كمية لا بأس بها من الفوسفور، كل ذلك من شأنه حماية العظام وتقويتها.

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يحسن من صحة الجهاز الهضمي

يعتبر التين غني بالألياف الغذائية ويحتوي على كمية مناسبة من السكريات البسيطة.

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