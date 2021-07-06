تراند الفن: ماذا كانت أمنية رجاء الجداوي لحفيدتها روضة؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كشفت روضة حفيدة رجاء الجداوي أنها كانت شديدة التعلق بجدتها الراحلة، وأنها كانت قريبة منها بدرجة كبيرة، داعية لها بالرحمة.

وقالت روضة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي: “أن جدتها كانت تتمنى لها، أنها تبقى موديل، وكانت دائمًا تتخيلها وهى موديل كبيرة، لأنها طويلة، ولكن قالت لها وقتها، أنه مش اتجاهها”، كاشفة أن يوم التخرج جاء بعد وفاة جدتها وعندما منحتها المدرسة “بالطو التخرج والقبعة” حرصت على أن تقوم بتعليقها في غرفة جدتها الراحلة.

وأضافت حفيدة الجداوي: “ارتديت الملابس في غرفتها واتصورنا أنا وأمي في غرفتها ويوم التخرج حسيت أنها معانا وقلت ده لأمي يوم الاحتفال”.

أوضحت أنها كانت شديدة الارتباط بجدتها خاصة في الطقوس اليومية لحياتها، مضيفة: “كانت دائمًا تقول لي افردي ظهرك وانتى ماشية عشان هي كانت عارضة أزياء وفضلت تنصحني بهذا دائمًا، لأن وأنا بذاكر كنت بحني ظهري شوية، وحشتني روحها في البيت وكل أسراري معاها”.

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