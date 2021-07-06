تراند الفن: تحديد هوية المتهمين بالتحرش بسيدة في منطقة الطالبية بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد هوية المتهمين بالتعدي بالضرب على سيدة بالطالبية، بعد رفضها التحرش بها في أحد الشوارع، بمنطقة الطالبية بفيصل محافظة الجيزة.

وتروي “هناء.م “لـ “القاهرة 24” أنها أثناء عودتها إلى المنزل بمنطقة الطالبية بصحبة شقيقة زوجها، تفاجأت بثلاثة شباب يعترضونهما ويوجهان لهما السباب بأبشع الألفاظ، وحاولوا التعدي عليهما بالضرب وملامسة مناطق حساسة في جسدهما.

وتابعت السيدة قائلة: إن هؤلاء الأشخاص يبيعون المخدرات أسفل العقار للمارة، ويعاكسون الفتيات خلال مرورهن من الطريق.

واستطردت “هناء” أنها استنجدت بالمارة، ولكن لم يتمكنوا من القبض على المتهمين، وعلى الفور توجهت إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، لتحرير محضر ضدهم يحمل رقم 5876 لسنة 2021 إداري بولاق الدكرور.

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