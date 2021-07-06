تراند الفن: 5 فوائد لمشروب العرقسوس تعالج الشعر.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يعتبر مشروب العرقسوس من السوائل المحببة لكثير من الأفراد، فهو يحتوي على فوائد صحية عديدة، تساهم في علاج مشكلات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد وعلاج المفاصل، بالإضافة إلى علاجه لاضطرابات المعدة وقد يحارب مرض السمنة.

كما أن العرقسوس يحمل فوائد كبيرة للشعر، فهو غني بحمض الجلسريزيك، الكالسيوم، مضادات الجراثيم، البروتين ومضادات الأكسدة.

يمنع تساقط الشعر:-

يوفر العرقسوس العناصر الغذائية اللازمة لبسيلات الشعر، وبالتالي يعزز نشاط الدورة الدموية في فروة الرأس.

يعالج قشرة الرأس: –

‏يعالج مشروب العرقسوس التهابات فروة الرأس التي يمكن أن تسبب الحكة، وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.

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يعزز نمو الشعر: –

حينما تتبع المرأة اسلوب غذائي غير صحي أو تقوم بروتين شعر خاطئ، فذلك يؤدي إلى تلفه، ولكن يمد العرقسوس السار بالاكسجين والدم والعناصر الغذائية التي تجعله في مظهر أكثر صحة، وينمو بشكل أفضل.

تأخير شيب الشعر: –

يحتوي العرقسوس على مجموعة كبيرة هامة من مضادات الأكسدة، لذلك قد يمنع من ظهور الشعر الابيض بشكل مبكر.

يقوم العرقسوس بترطيب الشعر وإضافة لمعانا صحيا إليه.

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