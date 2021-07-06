تراند الفن: منتخب البرازيل يتأهل لنهائي كوبا أمريكا عقب الفوز بهدف على بيرو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تمكن منتخب البرازيل من الفوز على نظيره بيرو بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وبدأت المباراة بسيطرة وخطورة من جانب منتخب البرازيل الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 35 عن طريق لوكاس باكيتا، ولكن مع بداية الشوط الثاني من المباراة شكل منتخب بيرو خطورة كبيرة على مرمى السيليساو بحثا عن خطف هدف التعادل، بل وأضاع العديد من الفرص المحققة، وحاول لاعبو البرازيل أيضا خطف الهدف الثاني، ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوزهم بهدف وحيد.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب البرازيل بشكل رسمي للدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا وينتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وكولومبيا غدا الأربعاء.

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