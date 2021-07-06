تراند الفن: وزير الخارجية يعرض على المندوبين الدائمين بمجلس الأمن موقف مصر حول سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - التقى وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، مع المندوبين الدائمين والممثلين لعدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن وهم دول استونيا، أيرلندا، المكسيك، النرويج، وذلك في إطار الجهود المستمرة لعرض الموقف المصري تحضيرا لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.

كان وزير الخارجية سامح شكري قد التقى أمس الإثنين، بالسفير طارق الأدب المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك من أجل المشاركة في الجلسة المقررة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس الشقيقة فى هذا الملف فى ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التى تجمع البلدين الشقيقين، وأخذًا بعين الاعتبار كون تونس العضو العربى الحالى بمجلس الأمن.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى ثمّن فى هذا السياق الدعم الكبير الذى تقدمه تونس للموقف المصرى فى هذا الملف.

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