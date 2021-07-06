تراند الفن: اقرأ الحادثة.. رفض استئناف حسن راتب وإعدام طالب شرطة مفصول وصاحب محل “جملي هو أملي”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - نشر “القاهرة 24” في الساعات الماضية عددا من الوقائع والأحكام والقضايا، وكان أبرزها رفض المحكمة المختصة بجنوب القاهرة، استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا بـ “عصابة التنقيب عن الآثار” المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب “الجن والعفاريت”، وخضع إبراهيم الطوخي” صاحب محل كبدة “الجملي هو أملي”، لتحقيقات أمام جهات التحقيق في المطرية، عقب قرار الأجهزة المعنية والأمنية بتشميع المحل، وقررت محكمة جنايات الجيزة إعدام طالب مفصول من كلية الشرطة وصديقته، لاتهامهما بقتل صديقهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

رفضت المحكمة المختصة بجنوب القاهرة، استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا بـ “عصابة التنقيب عن الآثار” المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، ونظرت المحكمة الاستئناف المقدم من الدكتور خالد أبوبكر دفاع حسن راتب، “أون لاين”.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، جدد الأربعاء الماضي، حبس رجل الأعمال حسن راتب احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار.

خضع إبراهيم الطوخي” صاحب محل كبدة “الجملي هو أملي”، لتحقيقات أمام جهات التحقيق في المطرية، عقب قرار الأجهزة المعنية والأمنية بتشميع المحل، إذ رصدت أخبارا وفيديوهات تتناول قصة الطوخي أشهر بائع سمين في منطقة المطرية بالقاهرة.

ورصدت الأجهزة الأمنية أن قيمة الرغيف 5 جنيهات فقط، كما رصدت وجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المنتشر تضمنت عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية وتزايد الغضب بينهم من سوء النظافة.

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