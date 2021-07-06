تراند الفن: مصرع 3 شباب في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - لقي 3 شباب مصرعهم في الحال، قبل قليل، جراء حادث تصادم بين سيارة “مقطورة” وموتوسيكل، أمام قرية قليشان بطريق إيتاي البارود – كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثامين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد البنا، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة مقطورة وموتوسيكل أمام قرية قليشان بطريق إيتاي البارود – كوم حمادة، مما نتج عنه وفاة 3 شباب وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي.

الضحايا هم: مصطفي محمد عطوط، 22 عاما، محمد أحمد القزاز، 25 عاما، محمود عماد فرج، 22 عاما، وجميعهم مقيمون بقرية صفية التابعة لقرية قليشان بمركز إيتاي البارود، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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