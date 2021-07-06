تراند الفن: آبي أحمد يتباهى بقوة جيشه.. فماذا تقول الأرقام عن القدرات العسكرية بين مصر وإثيوبيا؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - في جلسة أمام البرلمان الإثيوبي، أمس الاثنين، تحدث آبي أحمد، رئيس الحكومة، عن قوة جيشه متباهيًا بقدرته على تجنيد مليون مقاتل جديد لكنه يريد الهدوء في منطقة تيجراي، داعيًا إلى عدم النظر إلى انسحاب جيشه المهين من الإقليم الملتهب، مخلفًا وراءه آلاف الأسرى في يد جبهة التحرير هناك، على أنه خسارة، وذلك رغم استعراض قوات تيجراي، آلاف الأسرى في شوارع الإقليم بشكل مهين.

وكانت لآبي، تصريحات مماثلة في 2019 عندما تحدث عن احتمالات الدخول في حرب ضد مصر لحماية سد النهضة، والغريب أنه ذكر نفس الرقم، قائلًا إنه إذا كانت هناك حاجة لخوض حرب حول سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص.

لكن بعيدًا عن أرقام آبي أحمد، ماذا تقول أرقام الواقع التي تقيس قدرات البلدين عسكريًّا، عند الحديث عن التباهي بهذه القوة؟

وفقًا لترتيب موقع “جلوبال فاير باور” فإن مصر التي تحتل المركز الـ13 عالميًّا، تسبق إثيوبيا بـ47 مركزًا، حيث تقع الأخيرة في المركز الـ60 عالميًّا.

وفي التفاصيل فإن الجيش المصري يبلغ قوامه 450 ألف فرد بالمركز الـ11 عالميًّا، فيما يبلغ قوام الجيش الإثيوبي 162 ألفا فقط بالمركز 32 عالميًّا من حيث عدد أفرد الجيش، وذلك رغم تعداد إثيوبيا الذي يزيد عن مصر بنحو 4 ملايين نسمة.

وبخلاف القوات العاملة بالجيش، فإن مصر تمتلك قوات بالاحتياط يصل عددها إلى 480 ألفًا، بينما تمتلك إثيوبيا صفرًا.

تمتلك مصر 1053 طائرة حربية، منها 250 طائرة مقاتلة بينها 88 طائرة هجومية، مقابل 92 طائرة حربية لإثيوبيا، بينها 24 طائرة مقاتلة فقط، وبلا أية طائرات هجومية.

ولدى مصر 304 طائرات هليكوبتر منها 91 طائرة هجومية، بينما لدى إثيوبيا 33 مروحية عسكرية منها 8 مروحيات هجومية فقط، في تفوق واضح جديد للقوة المصرية.

أما طائرات الشحن العسكري، فتمتلك مصر منها 59 طائرة، بينما تمتلك إثيوبيا 9 طائرات شحن عسكرية فقط.

وتمتلك مصر نوعًا آخر من الطائرات لا يتوافر لدى إثيوبيا، وهو الطائرات القادرة على تنفيذ مهام خاصة، ويتوافر لدى مصر منها 11 طائرة، بينما تمتلك أديس أبابا صفرا.

جانب آخر يظهر تفوقًا واضحًا في القدرات العسكرية المصرية، فبينما تمتلك مصر 11000 مدرعة، لدى إثيوبيا 130 فقط.

ولدى مصر 3735 دبابة، و1165 مدفعًا ذاتي الحركة و2200 مدفع ميداني، و1235 راجمة صواريخ، بينما لدى إثيوبيا 365 دبابة فقط و130 مدرعة و65 مدفعًا ذاتي الحركة و480 مدفعًا ميدانيًّا، و180 راجمة صواريخ.

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