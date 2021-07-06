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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 60 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: حصلت صحيفة “المرصد”، على مقطع فيديو يرصد وجود “نمر” طليق على سطح أحد المنازل في حي الرمال بالرياض، مغرب أمس الاثنين.
وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد سكان حي الرمال في الرياض بكاميرا جواله من داخل سيارته “النمر” الطليق وهو يتجوّل على سطح المنزل.
وبحسب المعلومات المتوفرة؛ فإن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على “النمر” الطليق والقبض عليه في تمام الساعة العاشرة مساءً.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “نمر” طليق يتجوّل على سطح منزل في حي الرمال بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.