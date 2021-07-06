شوف عروض بنده اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 على اللحوم تخفيضات عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 على اللحوم بمناسبة عيد الأضحى، قدمت هايبر بنده تخفيضات كبيرة على جميع أنواع اللحوم لاقتراب عيد الأضحى المبارك 1442 تسهيلاً على كل من يريدون شراء اللحوم، يُذكر أن عروض اللحوم في بنده وهايبر بنده متجددة باستمرار حتى نهاية شهر يوليو أو شهر عيد الأضحى، حتى يستفيد الكثيرين من تلك العروض، هذا بالإضافة إلى العروض الأخرى الأسبوعية التي تشمل كافة مستلزمات المنزل، في هذا المقال نستعرض لكم آخر عروض هايبر بندة اليوم على كافة أنواع اللحوم البلدية والمستوردة.

عروض بنده اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021

بدأت العروض منذ أمس الاثنين وتمتد حتى نهاية اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 والموافق 21 من ذي القعدة 1442 ولمدة يومين فقط، حيث تتنوع اللحوم في فروع هايبر بنده ما بين اللحم البقري والعجالي ولحم الغنم ولحم الحاشي وغيرها، ولكن حين تختار لحوم عيد الأضحى يفضل أن تختار أنواع معينة من اللحوم مثل اللحم البقري صغير السن ولحم الغنم المفضل للشواء أو عمل الكبسة وغيرها.

تحتوي فروع بنده وهايبر بنده على مجموعة مختارة بعناية من الجزارين، والذين يمكنهم مساعدتك أو إرشادك في اختيار قطعة اللحم التي تريدها، سواء كانت لأغراض الشواء أو عمل الشوربات أو الطهي أو استخدامها في الوجبات السريعة مثل الشاورما على سبيل المثال.

كما تتوفر في فروع بنده بشكل مستمر عروضاً متجددة تشمل اللحوم إلا أن أسعار اللحوم في بنده في هذا الشهر يعد غير مسبوق، حيث أعلنت كافة فروع بنده عن وجود تخفيضات كبيرة في أسعار اللحوم في هذا الشهر نظراً لحلول عيد الأضحى المبارك.

توجد بالفروع اللحوم البلدية أو المحلية وهي الأعلى سعراً تليها اللحوم الباكستانية ثم اللحوم الأسترالية والهندية وأخيراً تأتي اللحوم البرازيلية والكولومبية، ويمكنك اختيار الوزن الذي تريده من اللحوم أيضاً، كما توجد أيضاً بعض متعلقات اللحوم مثل الكبد والكلاوي والمخ والسجق والبرجر مصنوعة من لحوم بنسبة 100 في المائة بدون اي إضافات نباتية، والآن إليكم أحدث عروض هايبر بنده اليوم على اللحوم حتى نهاية اليوم.