جوجل يحتفل بالفنانة التشكيلية الفلسطينية مليحة أفنان

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محمد سياف - ابو ظبي - تعودنا على أن محرك البحث العالمي جوجل يحتفل بشكل مستمر بأبرز الشخصيات والمناسبات التي تحدث في أنحاء العالم، واليوم يحتفل جوجل بالفنانة التشكيلية الفلسطينية مليحة أفنان، لما قدمته من أعمال فنية متميزة في كل من لندن وفرنسا بتحديد، جعل جوجل يستعيد ذكراها اليوم 5 يوليو 2021 وذلك بعد اكثر من 5 سنوات على وفاتها.

هي مليحة أفنان

هي احدى الفنانات الشهيرات في عالم الفن التشكيلي في القرن العشرين، ولدت عام 24 مارس 1935 في مدينة حيفا الفلسطينية من أبوين من اصل إيراني، وهاجرت مع عائلتها بعد النكسة إلى بيروت في عام 1949، وهناك حصلت على بكالوريوس الأدب من الجامعة الأمريكية في بيروت وعلى ماجستير الأدب في الفنون الجميلة من SchoolThe Arts and Design Corcoran كلية كوركوران للفنون والتصميم في الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة واشنطن التي تعد بمثابة التعميد الأول لانطلاقها لدربها الفني .

انتقلت للعيش في الكويت من الغام 1963 إلى 1966 ثم إلى بيروت من 1966 حتى 1974 أجبرتها الحرب الأهلية إلى الانتقال إلى باريس عام 1974 – 1997 قبل أن تستقر في لندن عام 1997.

البداية العامية للفنانة التشكيلية مليحة أفنان

انطلقت أعمالها الفنية يشكل أساسي في العاصمة الفرنسية باريس بالإضافة إلى عاصمة النور لندن التي شهدت أول معرض “بأزل “عام 1971 من تنظيم الفنان الأمريكي مارك توبي، يعتبر معرض بأزل نقطة تحول في مسيرة مهنية استمرت اكثر من 50 عاما .

كما أن الفنانة أفنان لها بعض الأعمال في المتحف البريطاني في لندن ومجموعة Written Art Collection في ألمانيا، ومتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومعهد العالم العربي في باريس ومجموعة بنك Ball في باريس .

وأخر معرض شاركت فيه الفنانة أفنان عام 2014 يسمى معرض Words Will Beo Pened .GalererieTonight The Doorto Wardsاقيم وقتها في مدينة برلين بألمانيا.

في عام 1979 عرض معهد الفنون المعاصرة في ميلانو قطعة للفنانة الفلسطينية أفنان بعنوان War- Torn وكذلك معرض الجماعي الافتراضي بعنوان تناسق الهشاشة، الذي انتهى عام 2020.

ويذكر أن مليحة أفنان كانت تحب اللغة العربية المكتوبة عندما كانت طفلة وتملأ الصفحات بالنصوص والأرقام الخيالية، مما طور أسلوبا لافتا من الفن التجريدي.

وفي التسعينيات، تمكنت الفنانة التشكيلية الراحلة أفنان من خلال تحفيز فنان الخط الأمريكي مارك توبي من تطويع الخط العربي والفارسي ودمجة في لوحاتها التي تشير إلى العزلة والارتباك والاغتراب. ووصفتها أفنان بأنها عفوية وغير مخطط لها من قبل.

متى توفت الفنانة التشكيلية مليحة أفنان

في 6 يناير 2016 في لندن عن عمر يناهز 80 عاما بعد رحلة راسخة في عقول الأجيال الدارسة لتاريخ الفن التشكيلي.