تراند الفن: تفاعل واسع مع صورة موظف سعودي في “أرامكو” يشرب القهوة على نور السراج في الأربعينيات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - أدمن ‏10 دقائق مضت المرصد 5 زيارة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” صورة قديمة لأحد الموظفين السعوديين في شركة “أرامكو” بمدينة الظهران وهو يشرب القهوة على نور السراج في الأربعينيات. وحظيت الصورة على تفاعل واسع من جانب المغردين؛ حيث وصل صداها إلى نجلة صاحب الصورة، رشا التويجري، التي علقت بقولها: “هذا أبوي الله يرحمه ويغفر له.. عثمان أحمد المبارك التويجري”. جدير بالذكر أن الموظف السعودي ظهر وهو يشرب القهوة العربية في بيت مصنوع من القش وبجانبه سراج، وبدا عليه أنه يستمتع بتلك اللحظات.

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