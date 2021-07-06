تراند الفن: حسام حسن: مستوى محمد صبحي قريب من الشناوي وتمنيت ضم قفشة لقائمة الأولمبي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - علق حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن اختيارات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في القائمة المسافرة لأولمبياد طوكيو.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية، إنه كان يتمى عدم انضمام محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، لقائمة منتخب الأولمبي، خاصة وأنه لعب من قبل في كأس العالم إلى جانب إفريقيا فكان من الأفضل إراحته ومنحه فرصة لالتقاط الأنفاس.

وتابع حديثه قائلًا: “الشناوي أحسن حارس مرمى في مصر ولعب كأس عالم، وكان يجب أن يرتاح بعد المشاركات الأخيرة مع الأهلي”.

واستكمل: “مستوى محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري قريب من الشناوي، وكان الأحق بالحصول على الفرصة في الأولمبياد، وهو الأفضل للمستقبل من أجل اكتساب الخبرات وتأهيله خاصة في حالة الفوز بالبطولة”.

وأضاف حسام حسن: “كنت أفضل أن يتم اختيار لاعب في منتصف الملعب أو الاستعانة بمحمد مجدي قفشة لاعب الأهلي الذي كان سيضيف للمنتخب الكثير إلى جانب رمضان صبحي حجازي وقفشة إلى جانب لاعب آخر”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.