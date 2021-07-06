تراند الفن: وزيرة الهجرة: طرح استمارات للمصريين العالقين في الإمارات لمساعدتهم في العودة إلى مصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن قضية المصريين العالقين في دولة الإمارات هي قضية متكررة، حدثت من قبل وكان هناك مجموعة كبيرة من المصريين العالقين في دولة الامارات، ويريدون الذهاب إلى الكويت الشقيقة، مُشيرة إلى أن الوزارة تعاملت مع هذا الأمر بمبدأ الإنسانية ووفرت لهم سكنًا في فنادق مختلفة، وذلك نظرًا لأن الكويت حددت موعدًا لعودة الطيران مرة أخرى.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال مكالمة هاتفية في برنامج “الحكاية”، أن الأمر الخاص بالمصريين العالقين في دولة الإمارات حاليًا مختلف حيث إن المملكة العربية السعودية لم تحدد موعد استئناف الطيران، وفي ضوء ذلك ستوفر وزارة الهجرة استمارة لجميع المصريين العالقين غدًا بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، يسجل من خلالها المصري بياناته واسم شركة السياحة التي حجز من خلالها، وبالتالي التنسيق مع تلك الشركات لتغيير الخط بدلًا من الامارات للمملكة يصبح من الإمارات إلى القاهرة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر تحترم سيادات الدول الأخرى، وأن عدد المصريين العالقين لم يزد عن 1000 مصري، مُشيرة إلى أن الأرقام المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بأنهم أكثر من ذلك هي أرقام غير صحيحة.

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