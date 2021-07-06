تراند الفن: نصر عزام: حكم “فيفا” في أزمة باتشيكو ليس نهائيًا ويمكن الاستئناف عليه

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - كشف نصر عزام المحامي الدولي، كواليس حكم لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في الشكوى التي قدمها البرتغالي جايمي باتشيكو المديرالفني لفريق الزمالك السابق ضد القلعة البيضاء.

وقال عزام في تصريحات تليفزيونية، إن الحكم الذي صدر اليوم أول درجة ومن الممكن أن يتم الاستئناف عليه من جانب باتشيكو.

وتابع حديثه: باتشيكو كان قد طلب في شكواه الحصول على مليون و700 ألف يورو قيمة باقي عقده مع الزمالك، إلا أن فيفا قد أقر بأحقيته في 450 ألف يورو.

واستكمل عزام: قدمنا مذكرات قانونية ودفوع، بأن هناك رواتب متأخرة إلى جانب قيمة الشرط الجزائي، واستطعنا الوصول لهذا الحكم الذي وفر للزمالك نحو 75%.

أما عن فترة سداد الغرامة فأوضح: ” هناك مهلة لنادي الزمالك لسداد المبلغ خلال 45 يوما ولكن من الممكن التواصل مع المدرب وتقسيط المبلغ لفترة أطول”.

واختتم عزام : ” كل هذا الحكم من الممكن أن يكون نهائي في حال عدم تقديم استئناف عله”.

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