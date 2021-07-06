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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - أدمن 17 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد : كشف تقرير أن منتج “فايبر جلاس” سيكون البديل الجديد لحديد التسليح؛ حيث حصل علي علامة “الأيزو” بعد انتهاء عمليات اختباره في أمريكا وأوروبا وأثبت نجاحًا كبيرًا.
وبحسب “المدينة”؛ فإن “فايبر جلاس” يتميز على الحديد بأنه أقوى ثلاثة أضعاف وأخف وزنًا من الحديد 9 أضعاف، وأقل تكلفة حوالي 30 بالمائة.
وأضاف التقرير: أن الأهم هو أن المنتج الجديد لا يصدأ ولا يتآكل ولايتفاعل مع مواد الخرسانة كما أنه غير موصل للكهرباء (الحقل الكهربائي) كما هو معروف في مباني الخرسانة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أقوى 3 أضعاف وأرخص 30%.. الكشف عن منتج جديد بديل لـ”حديد التسليح” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.