تراند الفن: حسام المندوه: عمل اللجنة ينتهي نوفمبر..ونسلم النادي لمجلس منتخب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - قال الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو اللجنة المؤقتة للزمالك: إن اللجنة مع بداية عملها كانت ملمة بالأزمة الموجودة.

وأوضح المندوه في تصريحات تلفزيونية” أن الجانب المالي كان على رأس المشاكل الموجودة أمام النادي وكنا نعلم أن نهاية مدتنا هي نوفمبر المقبل وتسليم النادي لمجلس منتخب”.

وواصل:”كان هدفنا هو تسليم النادي لمجلس منتخب وبه أساسيات لأفكار مستقبلية وحل الأزمة المالية”.

وأختتم: “وفرنا 90 مليون جنيه في رابع يوم لوجودنا وتم صرفهم في يومين فقط”.

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