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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - صحيفة المرصد : تعتزم “الهيئة العامة للعقار” تطبيق الضوابط الجديدة والمعلن عنها بشأن منع الإعلانات العقارية عبر تطبيق الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بعد 90 يومًا.
ونقلت “سبق” عن المستشار القانوني أحمد عجب، قوله: “هذه الضوابط سيبدأ تطبيقها بعد ٩٠ يومًا من نشرها بالجريدة الرسمية، وستتولى متابعتها الهيئة العامة للعقار، وتشمل الإعلان العقاري المرئي أو المقروء أو المسموع، بحيث يكون نشره قاصرًا عبر المنصة العقارية الإلكترونية”.
وأشار إلى أن هذه الضوابط لم تشتمل على أي عقوبات أصلية أو تبعيه يمكن أن تطبق على المخالف وإنما قد تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تصل وفق المادة الرابعة لجريمة الاحتيال بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليوني ريال أو بإحداهما.
وأوضح “عجب”، أن مخالفي الإعلان ضمن المنصة العقارية الإلكتروني فسبق النشر بأن الهيئة تتوعد المخالفين بإيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عامًا، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تفاصيل منع “الإعلانات العقارية” عبر مواقع التواصل.. وعقوبة المخالفين تصل للسجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.