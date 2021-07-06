نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم في السعودية عروض الإلكترونيات أرخص حملة عروض عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم في السعودية ارخص عروض عيد الأضحى فيما يتعلق بأسعار الإلكترونيات وعروض الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المطبخ من أواني وأدوات طهي وأدوات المائدة، ولكل من يبحث عن أقل الأسعار واستغلال فرصة عروض العيد في المملكة العربية السعودية تعرف على أجدد وأرخص عروض الالكترونيات من أسواق عبدالله العثيم Abdullah Al Othaim Markets، والذي تكثر فروعه في جميع أنحاء المملكة، وفيما يلي أقوى عروض والتي تسري حتى يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.

عروض العثيم اليوم

تضم عروض العثيم في السعودية اليوم مجموعة من الأجهزة الكهربائية وخاصةً أجهزة المطبخ وأدوات الطهي، بينما تتنوع العروض أيضًا لتشمل مجموعة من عروض الإلكترونيات الخاصة بهذا الأسبوع، وتنتهي مدة نشرة عروض العثيم الأسبوعية في يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 باعتباره اليوم الأخير من حملة العروض الأسبوعية، يمكنكم طلب العروض من موقع اسواق العثيم وطلب الاوردر من العثيم أون لاين، وسيصلك لأي مكان بالمملكة، ومن ارخص عروض الأجهزة:

مبرد المياه حار وبارد من كيون بسعر 299 ريال سعودي.

مايكرويف 20 لتر ديجيتال خاص من كليك اون بسعر 179 ريال سعودي.

غلاية مياه 9.7 لتر مصنوعة من الزجاج الحراري من كولين بسعر 49 ريال سعودي.

قطاعة خضروات من اي تي سي بسعر 69 ريال سعودي.

قدر ضغط جرانيت من لامبرت 9 لتر بسعر 95 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس من بانيكس بسعر 167 ريال سعودي.

مكيف صحراوي من كليك بريسا بسعر 289 ريال سعودي.

اسواق العثيم

تضم نشرة عروض العثيم الأسبوعية في السعودية مجموعة عروض الشاشات والجوالات أو فيما يُعرف بعروض الإلكترونيات من أسواق عبدالله العثيم، وتعرض مجموعة متنوعة من إصدارات الشاشات التلفزيونية متعددة المواصفات والأحجام لتناسب طلب جميع الأعضاء، والتي تتميز بجودتها العالية من حيث المواصفات التقنية وخامات وطرق التصنيع، ويمكنكم التعرف على اوفر الخصومات في حملة عروض العيد الاضحى في السعودية فيما يلي:

شاشة سمارت تي في من أرو Arrow بحجم 65 بوصة بسعر 1929 ريال سعودي.

عرض شاشة 58 بوصة LED Smart Tv من إمبكس بسعر 1699 ريال سعودي.

شاشة ذكية من مايكروديجيت 55 بوصة ال اي دي بسعر 1469 ريال سعودي.

تلفزيون سمارت 43 بوصة من امبكس بسعر 969 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم للجوالات

تشمل تخفيضات العثيم الترويجية خصومات على اسعار الجوالات الأكثر مبيعًا في المملكة، والتي تضفي المزيد من المرح لمستخدميها، بحيث تخدم العديد من احتياجاتهم الشخصية في الهواتف الذكية، وتُعد سلسلة متاجر عبد الله العثيم من أكبر الهايبر ماركت في المملكة السعودية وتنتشر فروعها بالرياض، جدة والأحساء وغيرها من مدن المملكة المختلفة، وإليكم أرخص اسعار الجوالات من العثيم ماركت: