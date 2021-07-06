شوف عروض بنده بصفحة واحدة وخصومات تصل إلى 70% ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية بمجله بنده

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عمر شويل - جدة يتميز هايبر بنده ماركت بتقديمه أفضل العروض، والخصومات على العديد من السلع، والتي تعد من أكثر السلع جودة في جميع محال الدول العربية، لذلك يبلغ عدد زواره اليومي في كل فرع عشرات الألاف ليصبح الأكثر شعبية في الوطن العربي، وتعتبر خصومات بنده، وهايبر بنده Hyper Panda من أفضل العروض المقدمة بشكل دوري، ولكل مناسبة، حيث تعد عروض بنده في مجله بنده Panda هي الأقوى على الاطلاق، وسوف نوفيكم تفاصيلاً عنها في مقالتنا.

عروض بنده الصفحة الرئيسية بالسعودية

تتنوع عروض هايبر بنده ماركت على جميع منتجات الضيافة لديه، حيث يقدمها بأفضل الأسعار المتاحة في الأسواق، ومنها: عروض مميزة على علب كوكا كولا Coca Cola، كما يتوفر خصم مميز على الحجم العائلي من ماركات: فانتا Fanta بالبرتقال، وسبرايت Sprit، وأيضاً يقدم مياه أروى المعدنية بسعر مميز جداً، وعروض أخرى على الحجم العائلي من بيبسي Pepsi، وسفن أب 7Up، وكذلك على ميريندا حمضيات، وبرتقال، كما يوجد خصم مميز على الماركة العالمية من ماونتن ديو Mountain dew.

عروض بنده الأسبوعية

يوفر هايبر بنده العديد من الخصومات الأخرى المميزة، ومنها: خصومات على عبوات الشاي الفرط من ماركة ربيع المذاق الأصلي، كما يتوفر خصم مميز على أكياس شاي Rabea المذاق الأصلي، وعلى الشاي الفرط من نفس الماركة المميزة كامل الأوراق بالحجم الصغير، وعلى القهوة سريعة التحضير من نسكافيه جولد.

عروض بنده اليوم

نستكمل مع حضراتكم أفضل الخصومات اليومية من هايبر بنده على منتجات الضيافة، ومن ضمنها: السعر المميز لمنتج القهوة المبيضة المحلاه من نسكافيه Nescafe، كما يتوفر خصم مميز آخر على القهوة الكلاسيكية سريعة التحضير من نفس الماركة المميزة Nescafe بحجم الـ 200 جرام، وأيضاً خصم مميز على القهوة سريعة التحضير من نسكافيه برطمانات، كما يتوفر تخفيض قوي على سعر أوراق الشاي الفرط الكاملة من ماركة ربيع Rabea، كما يتوفر العديد من الخصومات، والتخفيضات الأخرى على جميع سلع الضيافة، وغيرها من السلع الغذائية، والغير غذائية المقدمة من بندة السعودية عبر موقع ثقفني الرسمي.