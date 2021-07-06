تراند الفن: بعد الإعلان عن الملء الثاني.. سد النهضة يتصدر تريند تويتر (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - تصدر سد النهضة تريند تويتر، بعد دقائق قليلة من إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني له، وسرعان ما شُنت حملة غضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب باسم روبرت نجيب صورة المتحدث العسكري، معلقًا: “اللي مترباش من بيانات الخارجية والري، يربيه بيان من الراجل المحترم ده قريب.. سد النهضة”.

وكتب حساب آخر: “كلنا الجيش المصري، خطاب إثيوبيا لوزارة الري يؤكد الملء الثاني لسد النهضة من جانبها فقط ، هو إعلان حرب ضد دولتي المصب مصر والسودان، ويكشف سوء نية اثيوبيا، واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية، لفرض الأمر الواقع ، وملء وتشغيل السد دون اتفاق”.

وعلقت ليلى: “لسنا دعاة حرب.. ولكن إذا فرض علينا القتال فنحن أهله، نهر النيل هو روح مصر من شمالها إلى جنوبها”.

ونشر أحمد كرم صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معلقًا: “شكلها كده يلا، مصحوبًا بعلم مصر”.

وقال حساب باسم بلال رسلان: “حاليا الملء الثاني لسد النهضة ده اختراق واضح لمعاهده المبادئ الي مصر وقعت عليها، والمفروض إن دي الفرصة الذهبية لضرب السد، منتظرين”.

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